Η Λίβερπουλ αποφάσισε να επενδύσει στον Κόνορ Μπράντλεϊ για το δεξί άκρο της άμυνάς της, καθώς ο 21χρονος υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο με τους Reds έως το 2029.

Η Λίβερπουλ εμπιστεύεται και επενδύει στα... νιάτα της, με την διοίκηση των Reds να επιβραβεύει τον Κόνορ Μπράντλεϊ με νέο πολυετές συμβόλαιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 21χρονος δεξιός μπακ θα παραμείνει στο «Άνφιλντ» μέχρι το 2029, καθώς ο Άρνε Σλοτ έχει πιστέψει πολύ φέτος στον Μπράντλεϊ που μετράει μέχρι στιγμής 27 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά τη φυγή του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ που αποχωρεί το καλοκαίρι ως ελεύθερος, ο Μπράντλεϊ αναμένεται να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, οι Reds θα ενισχυθούν σε αυτή τη θέση με την προσθήκη του Γερεμί Φρίμπονγκ που βρίσκεται μια «ανάσα» από την ομάδα.

Όσον αφορά τον Μπράντλεϊ, ο νεαρός Άγγλος είχε αρχίσει να καθιερώνεται στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ από την προηγούμενη σεζόν, ενώ είναι επίσης «αγαπημένο παιδί» της εξέδρας του «Άνφιλντ». Το 2021 είχε κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, έχοντας καταγράψει έκτοτε 55 συμμετοχές.

