Η απόφαση του Αλεξάντερ-Άρνολντ να αλλάξει περιβάλλον έχει πικράνει αρκετό κόσμο της Λίβερπουλ, με μια νέα τοιχογραφία στην πόλη να τον χαρακτηρίζει ως μια άπληστη φιγούρα.

«Είμαι απλά ένα φυσιολογικό παιδί από το Λίβερπουλ, του οποίου το όνειρο έγινε πραγματικότητα» γράφει το μήνυμα στην εμβληματική τοιχογραφία προς τιμήν του Αλεξάντερ-Άρνολντ που κοσμεί το Μέρσεϊσαϊντ, όμως η απόφαση του Άγγλου να αποχωρήσει από την πόλη του έχει πικράνει τον κόσμο της ομάδας.

🚨 There is a good chance that Trent Alexander Arnold's mural in Liverpool will be removed. @diarioas pic.twitter.com/DuIDcSnBwj