Ένα χρόνο μετά τον αδόκητο χαμό του Ντιόγο Ζότα, η Λίβερπουλ παρουσίασε μνημείο έξω από το «Άνφιλντ» αφιερωμένο στον Πορτογάλο και τον αδερφό του.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Ντιόγο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης και η οικογένεια της Λίβερπουλ δεν έχουν ξεχάσει και στην επέτειο ενός χρόνου οι Reds παρουσίασαν ένα μνημόσυνο έξω από το «Άνφιλντ», αφιερωμένο στα δυο αδικοχαμένα αδέρφια.

Με την ονομασία «Forever 20», σε μια αναφορά του αριθμού που φορούσε ο Ζότα με τη Λίβερπουλ, το μνημείο σχεδιάστηκε για να τιμήσει τον Ζότα και τον αδερφό του, «καθώς και την αγάπη και τον σεβασμό που ενέπνευσαν στην οικογένειά τους, στους συμπαίκτες τους και στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο».

Παράλληλα στο μνημείο έχουν χαραχθεί και οι στίχοι του αγαπημένου συνθήματος που είχαν αφιερώσει οι φίλοι των Reds στον Πορτογάλο: «He will take us to victory, Oh! his name is Diogo».

Αναλυτικά το μήνυμα της Λίβερπουλ:

«Η Λίβερπουλ δημιούργησε ένα μόνιμο μνημείο στο Άνφιλντ προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, παραμονή της πρώτης επετείου από τον τραγικό θάνατό τους. Με την ονομασία «Forever 20», το μνημείο τιμά τη ζωή τους, τον αδελφικό τους δεσμό, καθώς και την αγάπη και τον σεβασμό που ενέπνευσαν στην οικογένειά τους, στους συμπαίκτες τους και στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Το έργο σχεδιάστηκε από τη διακεκριμένη γλύπτρια Έμα Ρότζερς και στο επίκεντρό του δεσπόζει μια γλυπτή καρδιά με ρευστή μορφή, εμπνευσμένη από τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Ντιόγκο Ζότα μετά την επίτευξη ενός γκολ. Ανάλογα με τη γωνία από την οποία το παρατηρεί κανείς, το γλυπτό αποκαλύπτει τους αριθμούς 20 και 30, που κοσμούσαν τις φανέλες των δύο αδελφών.

Στο μνημείο έχουν επίσης χαραχθεί οι στίχοι του αγαπημένου συνθήματος που είχαν αφιερώσει οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ στον Ζότα. Κάθε γράμμα έχει σμιλευτεί στο χέρι και ακολουθεί τις κομψές, κυματιστές γραμμές του γλυπτού, αποτυπώνοντας τη δυναμική αλλά και την αρμονία που χαρακτήριζαν τον ίδιο ως ποδοσφαιριστή.

Το μνημείο τοποθετήθηκε στη 97 Avenue, έξω από το Άνφιλντ, στο σημείο όπου χιλιάδες φίλαθλοι άφησαν λουλούδια, κασκόλ, έργα τέχνης, κάρτες, πανό και φανέλες, δημιουργώντας έναν συγκινητικό χώρο μνήμης αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα της 3ης Ιουλίου 2025.

Μέρος αυτών των αφιερωμάτων, όπως τμήματα από κασκόλ και φανέλες, έχει διατηρηθεί μέσα σε κερί και ενσωματωθεί με ιδιαίτερη φροντίδα στη δομή και την επιφάνεια του γλυπτού. Επιπλέον, στο πέτρινο βάθρο από γρανιτική πέτρα Granby Rock έχουν ενσωματωθεί και άλλα αντικείμενα, ενώ πάνω του έχει χαραχθεί με λέιζερ αφιέρωση στους δύο αδελφούς. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε πέτρα από την Πορτογαλία και συγκεκριμένα από τη γενέτειρά τους, το Γκοντομάρ.

Ένα από τα λουλούδια που είχαν αφήσει οι φίλαθλοι στη μνήμη τους χυτεύθηκε επίσης σε μπρούντζο, ώστε αυτό το εύθραυστο αλλά βαθιά προσωπικό αφιέρωμα να παραμείνει για πάντα ως αναπόσπαστο μέρος του μνημείου.

Στο βάθρο βρίσκεται ακόμη ένα χειριστήριο PlayStation, ως συμβολική αναφορά στον ίδιο τον Ζότα, στην αγάπη του για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στον χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο πανηγύριζε τα γκολ του — σαν ένα παιχνίδι και μια φιλία που πάγωσαν στον χρόνο.

Κάθε λεπτομέρεια του έργου έχει μελετηθεί σχολαστικά, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική του μορφή. Οι τελευταίες πινελιές στην πατίνα του γλυπτού προσθέτουν διακριτικές αποχρώσεις που παραπέμπουν στα χρώματα της πατρίδας του Ζότα και των ομάδων που αγάπησε και υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Το «Forever 20» θα αποτελεί στο εξής ένα μόνιμο σύμβολο αγάπης, ενότητας και μνήμης, έναν τόπο όπου όλοι θα μπορούν να σταθούν, να θυμηθούν και να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα και τον Αντρέ Σίλβα».