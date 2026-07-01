Την καριέρα του στη Λίβερπουλ θα συνεχίσει ο Ζερεμί Ζακέ, με τους Reds να βγάζουν από τα ταμεία τους 65 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από τη Ρεν.

Με κάθε επισημότητα παίκτης της Λίβερπουλ είναι ο Ζερεμί Ζακέ, με την ομάδα του μερσεϊσάιντ να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον κάνει δικό της. Αφού το deal μπορεί να φτάσει τα 70,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 64,4 εκατ. ευρώ είναι το πάγιο ποσό και τα υπόλοιπα 5,9 εκατ. ευρώ προβλέπονται ως μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο νεαρός Γάλλος είχε μπει στο μάτι και άλλων συλλόγων της Premier League, όπως η Τσέλσι αλλά και στης Μπάγερν Μονάχου. Η Λίβερπουλ ωστόσο τον έπεισε και από τον Ιανουάριο και την Τετάρτη (1/7) ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου αμυντικού, ο οποίος έβαλε την υπογραφή σε πενταετές συμβόλαιο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Reds δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ζει ένα όνειρο ζωής: «Νιώθω πολύ καλά. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι εξαιρετικές και είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινώ εδώ. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος. Βλέποντας τις εγκαταστάσεις, μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου εδώ. Αισθάνομαι υπέροχα και ανυπομονώ να αρχίσω. Για μένα είναι ένα μεγάλο όνειρο. Η Λίβερπουλ είναι ένας τεράστιος σύλλογος και το να αγωνιστώ εδώ αποτελεί όνειρο ζωής.»

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο 20χρονος διεθνής με την Εθνική Γαλλίας Κ21 αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές του Αντόνι Ιραόλα και να βοηθήσει την ομάδα που πέρσι απογοήτευσε με τις εμφανίσεις (σ.σ τερμάτισε 5η) της και φιλοδοξεί τη νέα σεζόν να φτάσει τους στόχους της.