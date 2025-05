Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η μεταγραφή του Γερεμί Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ, η οποία προτίθεται να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του από τη Λεβερκούζεν ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Θέμα χρόνου πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Γερεμί Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ! Οι Reds έχουν καταλήξει στην περίπτωση του Ολλανδού ως διάδοχο του Αλεξάντερ-Άρνολντ στο δεξί άκρο της άμυνας και απομένουν λεπτομέρειες μέχρι να σφραγιστεί η συμφωνία.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά και το «Athletic» αποκαλύπτουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να καταλήξουν άμεσα σε deal, αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Από την άλλη πλευρά η Λεβερκούζεν δεν πρόκειται να αποτελέσει πρόβλημα στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς η Λίβερπουλ έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιό του ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Τη φετινή περίοδο ο 24χρονος που αγωνίζεται ως μπακ-χαφ στο δεξί φτερό της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο έχει καταγράψει συνολικά 48 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ και δώδεκα ασίστ.

