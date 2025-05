Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal ανάμεσα στη Ρεάλ και στον Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει σχεδόν κλείσει και το μόνο που εκκρεμεί είναι ο Άγγλος να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο 26χρονος Άγγλος αποχαιρέτησε κι επίσημα τη Λίβερπουλ, επιβεβαιώνοντας τα πολυάριθμα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών που τον ήθελαν να αλλάζει ποδοσφαιρική «στέγη» μετά από δύο δεκαετίες παρουσίας στο «Άνφιλντ».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του έγκριτου δημοσιογράφου, τα έγγραφα και το συμβόλαιο του Αλεξάντερ-Άρνολντ βρίσκονται ήδη υπό επεξεργασία, με τον ποδοσφαιριστή να έχει δώσει το «πράσινο φως» και να ετοιμάζεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Βασίλισσα.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει προφορικά και μένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ των Μαδριλένων, ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα για τον ίδιο. Ο 26χρονος οπισθοφύλακας είχε εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαδρίτη, ενημερώνοντας μάλιστα και τον Σλοτ για αυτή του την πρόθεση. Παρά την αγάπη που τρέφει για τους Reds, ο Άγγλος αμυντικός, όπως είπε και στο βίντεο που κοινοποίησε, θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και να δοκιμάσει την τύχη του μακριά από το Μέρσεϊσαϊντ.

