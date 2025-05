Οπαδοί της Λίβερπουλ γιούχαραν τον Αλεξάντερ- Άρνολντ στο τελευταίο του παιχνίδι στο «Άνφιλντ» με αφορμή την αποχώρησή του από την ομάδα.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έζησε μια από τις πιο περίεργες στιγμές της καριέρας του την Κυριακή (11/5), στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ (2-2). Ήταν το πρώτο του παιχνίδι στο «Άνφιλντ» από τότε που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Reds και κάποιοι οπαδοί βρήκαν την ευκαιρία να τον αποδοκιμάσουν για την απόφασή του να φύγει μετά από 20 χρόνια.

Η ειλικρινής εξομολόγησή του μέσω των social media δεν τους έπεισε όλους. Ορισμένοι φίλοι της ομάδας τον υποδέχτηκαν με γιουχαρίσματα, τόσο κατά την ανακοίνωση της ενδεκάδας όσο και όταν πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Boos ring around Anfield as Trent Alexander Arnold's name is announced. A sad ending to a marvellous Liverpool career. pic.twitter.com/hDIIZgZiFf