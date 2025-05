Για τον σοβαρό τραυματισμό του Ταϊβό Αβονίγι και την δύσκολη περίοδο που περνάει έκανε λόγο ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, καθώς ο Νιγηριανός επιθετικός αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Περίοδο ανάρρωσης διανύει ο Ταϊβό Αβονίγι μερικές μέρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αποκόμισε στην αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Λέστερ την Κυριακή (11/05). Ο Νιγηριανός θηριώδης επιθετικός είχε προσκρούσει με δύναμη στο δοκάρι και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον πέντε ημέρες ακόμη, μέχρι να αναρρώσει πλήρως από το τραύμα στην κοιλιακή του χώρα, το οποίο τελικά αποδείχθηκε αρκετά σοβαρό.

Σε δηλώσεις του, ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο μίλησε για την δύσκολη περίοδο που περνάει ο επιθετικός του, καθώς και για τον τραυματισμό που «πάγωσε» τους ανθρώπους της Νότιγχαμ.

«Δόξα τω Θεώ, το χειρουργείο πήγε καλά. Είναι υπό παρακολούθηση και για την ώρα αναρρώνει έχοντας στο πλευρό την οικογένειά του. Ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας αυτό που πέρασε. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να τον έχουμε μαζί μας, γιατί είναι ένα υπέροχο παιδί κι αυτή η σεζόν υπήρξε τόσο δύσκολη για τον ίδιο...

Αν έπρεπε να αλλάξω κάτι, θα είχαμε καλέσει αμέσως το ασθενοφόρο εφόσον γνωρίζαμε τη σοβαρότητα του τραυματισμού του. Θα τον είχαμε στείλει στο νοσοκομείο. Αλλά κανείς μας δεν το ήξερε αυτό», δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός ενόψει της αναμέτρησης με την Γουέστ Χαμ (18/05, 16:15).

