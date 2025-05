Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, η Νότιγχαμ Φόρεστ πρόκειται να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες για το σοβαρό τραυματισμό του Αβονίγι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών εσωτερικών εξελίξεων μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ταϊβό Αβονίγι στο παιχνίδι με τη Λέστερ. Ο 27χρονος Νιγηριανός επιθετικός υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για ρήξη εντέρου και μόλις ξύπνησε από το τεχνητό κώμα.

Σύμφωνα με τη Sun, η διοίκηση της ομάδας είναι δυσαρεστημένη με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ τον τραυματισμό αυτό, καθώς ο παίκτης συνέχισε να αγωνίζεται παρά τα εμφανή σημάδια ότι δεν ήταν καλά. Για αυτόν τον λόγο, έχει διατάξει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί πώς και γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση.

Η διοίκηση σκοπεύει να καλέσει για εξηγήσεις τον επικεφαλής γιατρό και το επιτελείο του με σκοπό να αποδοθούν ευθύνες, αν και όπου υπάρχουν.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Φόρεστ υπογράμμισε πως η υγεία των παικτών είναι απόλυτη προτεραιότητα και τόνισε πως δεν θα γίνει ανεκτή καμία ενέργεια που μπορεί να θέσει τη ζωή κάποιου ποδοσφαιριστή σε κίνδυνο.

Nottingham Forest to launch internal probe over handling of Taiwo Awoniyi injuryhttps://t.co/eEz9L1KlrS pic.twitter.com/ehFpnMmCts