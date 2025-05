Ο άσος της Νότιγχαμ Φόρεστ ξύπνησε από το τεχνητό κώμα και πλέον αναρρώνει, μετά την περίπλοκη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ύστερα από τη σφοδρή σύγκρουση με το δοκάρι στο ματς με τη Λέστερ.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ταϊβό Αβονίγι, ο οποίος σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα ξύπνησε από το τεχνητό κώμα στο οποίο βρισκόταν τις τελευταίες ώρες! Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε υποβληθεί σε μια περίπλοκη και αρκετά σημαντική εγχείριση, για να αποκαταστήσει τη σοβαρή ζημιά που υπέστη στην κοιλιακή χώρα, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με το δοκάρι στο πρόσφατο ματς της Φόρεστ με τη Λέστερ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 27χρονος που βρισκόταν την Τετάρτη (14/5) στο τμήμα εντατικής θεραπείας, είναι πλέον ξύπνιος και βρίσκεται υπό την παρακολούθηση των ιατρών, έχοντας φυσικά στο πλάι και την οικογένειά του!

Nottingham Forest's Taiwo Awoniyi has woken from an induced coma after undergoing surgery to repair a serious abdominal injury.



