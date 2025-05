Ο Ταϊγουο Αβονίγι χειρουργήθηκε μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο ματς της Φόρεστ με τη Λέστερ, περιστατικό που προκάλεσε την αντίδραση του πρόεδρου της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο επιθετικός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ταϊγουο Αβονίγι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα με τη Λέστερ (2-2). Ο Νιγηριανός επιθετικός τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, όταν συγκρούστηκε με το δοκάρι στο φινάλε της αναμέτρησης.

Αρχικά προσπάθησε να συνεχίσει παρά τον πόνο, ωστόσο, την επόμενη ημέρα οι γιατροί της ομάδας διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αποφάσισαν την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο για να περάσει τελικά την πόρτα του χειρουργείου. Να θυμίσουμε ότι ο παίκτης μετρά 32 συμμετοχές με δύο γκολ τη φετινή σεζόν.

🚨 Nottingham Forest striker Taiwo Awoniyi undergoes emergency surgery after the injury that sparked owner Evangelos Marinakis' angry pitch rant https://t.co/vZ6cjHHltG pic.twitter.com/0cW5SwfoiY