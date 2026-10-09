Γκλάσνερ για Σίτι: «Οι φίλαθλοι δεν εμπιστεύονται την Premier League»
Τους προβληματισμούς του σχετικά με τις 114 οικονομικές παραβάσεις που έχουν γίνει από το 2009 έως το 2018, για τις οποίες είναι ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος πήρε θέση για τις εξελίξεις της υπόθεσης.
Ο 52χρονος τεχνικός τόνισε πως η υπόθεση έχει προκαλέσει έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού προς την Premier League και όσο καθυστερεί μια οριστική απόφαση, η κατάσταση στο αγγλικό ποδόσφαιρο όλο και θα επιδεινώνεται.
«Ας περιμένουμε την τελική απόφαση, όμως εύχομαι πραγματικά να υπάρξει σύντομα. Η καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα και δεν βοηθά κανέναν. Υπάρχει ήδη ζημιά για την Premier League, όχι μόνο στην Αγγλία αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το σημαντικότερο είναι η αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που οι φίλαθλοι δεν θα το εμπιστεύονται, δεν θα το παρακολουθούν πλέον», είπε συγκεκριμένα.
"The most important thing is the integrity of the league because as soon as the fans can’t trust it, they won’t watch it anymore" Oliver Glasner has called for the Manchester City case to be concluded quickly to prevent supporters turning off | @CharDuncker @mhardysport https://t.co/hkHCh0BZhi— Times Sport (@TimesSport) October 8, 2026
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