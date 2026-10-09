Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Όλιβερ Γκλάσνερ, μίλησε σχετικά με την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι εκφράζοντας την ανησυχία του για την «ζημιά» που έχει προκληθεί στην Premier League.

Τους προβληματισμούς του σχετικά με τις 114 οικονομικές παραβάσεις που έχουν γίνει από το 2009 έως το 2018, για τις οποίες είναι ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος πήρε θέση για τις εξελίξεις της υπόθεσης.

Ο 52χρονος τεχνικός τόνισε πως η υπόθεση έχει προκαλέσει έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού προς την Premier League και όσο καθυστερεί μια οριστική απόφαση, η κατάσταση στο αγγλικό ποδόσφαιρο όλο και θα επιδεινώνεται.

«Ας περιμένουμε την τελική απόφαση, όμως εύχομαι πραγματικά να υπάρξει σύντομα. Η καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα και δεν βοηθά κανέναν. Υπάρχει ήδη ζημιά για την Premier League, όχι μόνο στην Αγγλία αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το σημαντικότερο είναι η αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που οι φίλαθλοι δεν θα το εμπιστεύονται, δεν θα το παρακολουθούν πλέον», είπε συγκεκριμένα.