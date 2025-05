Ο Ταϊβό Αβονίγι βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε μετά τον σοβαρό του τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα στην αναμέτρηση της Νότιγχαμ με τη Λέστερ.

Μουδιασμένοι είναι στη Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αποκόμισε ο Ταϊβό Αβονίγι στην αναμέτρηση με τη Λέστερ τη προηγούμενη Κυριακή (11/05). Ο Νιγηριανός επιθετικός προσέκρουσε με πολλή δύναμη στο δοκάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα και όπως επιβεβαίωσε η ομάδα την Τρίτη (13/05), υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Daily Mail», ο Αβονίγι μετά το έκτακτο χειρουργείο της Δευτέρας βρίσκεται σε τεχνητό κώμα και νοσηλεύεται στην εντατική, ενώ όπως αποκάλυψε το αγγλικό Μέσο ένας τέτοιος τραυματισμός θα μπορούσε να φέρει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του και να αποβεί μοιραίος! Μάλιστα, αναμένεται να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου την Τετάρτη (14/05).

Taiwo Awoniyi has been placed in an induced coma and is receiving intensive care following urgent surgery. He will undergo further surgery tomorrow. #NFFC [via @MikeKeegan_DM ] Get well soon, T ❤️ pic.twitter.com/MsTFJRvz4l

Να σημειώσουμε ότι η Νότιγχαμ δεν είχε τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τον Αβονίγι στην αναμέτρηση, καθώς είχε χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες αλλαγές και για τον λόγο αυτό ο παίκτης της συνέχισε μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

