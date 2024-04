Η ρήτρα που θα έχει ο Ντε Τσέρμπι της Μπράιτον για το φετινό καλοκαίρι

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό το ύψος της ρήτρας που θα έχει το φετινό καλοκαίρι ο Ντε Τσέρμπι για όποια ομάδα θελήσει να τον πάρει από την Μπράιτον.

Ο προπονητής της Μπράιτον, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι αποτελεί «μήλον της έριδος» μεταξύ των ομάδων που θέλουν να αλλάξουν την τεχνική τους ηγεσία το προσεχές καλοκαίρι. Ο Ιταλός αποτελεί μαζί με τον Τσάβι Αλόνσο της Μπάγερν Λεβερκούζεν και τον Ρούμπεν Αμορίμ της Σπόρτινγκ Λισαβώνας τις τρεις πιο «hot» επιλογές για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ισπανός τεχνικός ενημέρωσε επίσημα πως θα παραμείνει και του χρόνου στις «ασπιρίνες» οπότε βγήκε από την εξίσωση κι έτσι έμειναν οι άλλοι δύο. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε μία ανάρτηση με την οποία ενημέρωσε πως στο συμβόλαιο του Ντε Τσέρμπι, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026 υπάρχει μία ρήτρα που ενεργοποιείται μόνο για το καλοκαίρι που πλησιάζει.

Το ύψος αυτής κυμαίνεται στα 14 με 15 εκατ. ευρώ και αποτελεί ουσιαστικά το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει όποια ομάδα θελήσει να τον κάνει δικό της για να μην έχει μην έχει λόγο στην υπόθεση αυτή η Μπράιτον.

Ο ίδιος ο Ιταλός τεχνικός θέλει πρώτα να συζητήσει με την διοίκηση της ομάδας για τα σχέδια του συλλόγου κι έπειτα να αποφασίσει για το μέλλον. Θυμίζουμε πως έχει ήδη γραφτεί το όνομά του για τις Μπάγερν, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα.

🔵🇮🇹 Roberto de Zerbi has release clause into his contract at Brighton and it’s around £12/13m, only valid in the summer.



De Zerbi wants to discuss plans with Brighton board to decide his future.



Internal talks still ongoing at Bayern.



NO concrete talks with Liverpool so far. pic.twitter.com/LhHpWRzjbq