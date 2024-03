Το... γαϊτανάκι των ονομάτων για τον διάδοχο του Γιούργκεν Κλοπ καλά κρατεί, ωστόσο το μέχρι πρότινος φαβορί, Τσάμπι Αλόνσο, βγαίνει εκτός κούρσας, σύμφωνα με τους Times.

Μπορεί ακόμα να ελπίζει να ζήσει μοναδικές στιγμές με τον Γιούργκεν Κλοπ φέτος, ωστόσο δεν είναι μυστικό πως η Λίβερπουλ ήδη σχεδιάζει την επόμενη ημέρα της, μακριά από την ασφάλεια του Γερμανού.

Οι Ρεντς, με ηγέτη τον Μάικλ Έντουαρντς, θα αναζητήσουν τον διάδοχο του Κλοπ το καλοκαίρι και για καιρό το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο ήταν αυτό που έδειχνε να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας τους. Ωστόσο, οι Times και ο έγκυρος δημοσιογράφος Πολ Τζόις έβαλαν... φρένο σε αυτό το ενδεχόμενο.

Liverpool latest: Xabi Alonso now unlikely to feature on final shortlist to replace Jurgen Klopp.https://t.co/aW8z3gntxS