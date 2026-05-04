Μπράιτον και Φαμπιάν Χίρτσελερ παρουσιάζονται έτοιμοι να ανανεώσουν τους δεσμούς τους με νέο πολυετές συμβόλαιο.

Για συμφωνία μεταξύ Μπράιτον και Φαμπιάν Χίρτσελερ για νέο συμβόλαιο γράφουν στη Γερμανία. Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», οι δυο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα κι έχουν δώσει τα χέρια για να ανανεώσουν τη συμφωνία τους που εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

Στη Μπράιτον εκφράζουν απόλυτη ικανοποίηση με τον Γερμανό προπονητή και σχεδιάζουν το μέλλον με τον ίδιο στον πάγκο. Το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές που θα οριστικοποιήσουν το deal, το οποίο αφορά πολυετή ανανέωση.

Υπό τις οδηγίες του, οι Γλάροι τη φετινή περίοδο διεκδικούν την ευρωπαϊκή έξοδο από την 8η θέση. Τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στο -1 από την 7η θέση που οδηγεί στο Conference League και στο -2 από την 6η που δίνει το εισιτήριο για το Europa League.