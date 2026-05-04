Χίρτσελερ: Υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τη Μπράιτον

Χίρτσελερ: Υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τη Μπράιτον

Νίκος Κικίδης
fabian_hurzeler
Μπράιτον και Φαμπιάν Χίρτσελερ παρουσιάζονται έτοιμοι να ανανεώσουν τους δεσμούς τους με νέο πολυετές συμβόλαιο.

Για συμφωνία μεταξύ Μπράιτον και Φαμπιάν Χίρτσελερ για νέο συμβόλαιο γράφουν στη Γερμανία. Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», οι δυο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα κι έχουν δώσει τα χέρια για να ανανεώσουν τη συμφωνία τους που εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

Στη Μπράιτον εκφράζουν απόλυτη ικανοποίηση με τον Γερμανό προπονητή και σχεδιάζουν το μέλλον με τον ίδιο στον πάγκο. Το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές που θα οριστικοποιήσουν το deal, το οποίο αφορά πολυετή ανανέωση.

Υπό τις οδηγίες του, οι Γλάροι τη φετινή περίοδο διεκδικούν την ευρωπαϊκή έξοδο από την 8η θέση. Τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στο -1 από την 7η θέση που οδηγεί στο Conference League και στο -2 από την 6η που δίνει το εισιτήριο για το Europa League.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     