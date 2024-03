Την απόφαση του να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν αναμένεται να ανακοινώσει ο Τσάμπι Αλόνσο, με τον Ισπανό να έχει ενημερώσει ήδη τη Λίβερπουλ και την Μπάγερν.

Είναι πλέον οριστικό. Η Λίβερπουλ και η Μπάγερν θα πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε άλλες περιπτώσεις προπονητών, καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ισπανός τεχνικός θα ανακοινώσει την απόφαση του να συνεχίσει στις «ασπιρίνες» μέσα στις επόμενες ώρες, βάζοντας έτσι τέλος σε κάθε σενάριο μετακόμισης του. Μάλιστα ο Ισπανός έχει ήδη ενημερώσει τόσο τη Λίβερπουλ όσο και την Μπάγερν οι οποίες τον είχαν προσεγγίσει επίσημα τους τελευταίους μήνες.

Ο Αλόνσο δεν θέλει να κάνει βιαστικές κινήσεις και θέλει να «ψηθεί» περισσότερο στη Λεβερκούζεν ώστε να νιώσει πιο έτοιμος για το μεγάλο βήμα. Η Λίβερπουλ φέρεται να έχει ήδη στραφεί στην περίπτωση του Αμορίμ της Σπόρτινγκ, με τα γερμανικά Μέσα να τονίζουν ότι η Μπάγερν θα κυνηγήσει την περίπτωση του Ντε Τσέρμπι της Μπράιτον.

