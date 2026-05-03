Νιούκαστλ: Πώς ο Μέρφι κατέληξε να φοράει στο κεφάλι του έναν κώνο
Η Νιούκαστλ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας 3-1 της Μπράιτον, με τον Τζέικομπ Μέρφι να μας χαρίζει ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο. Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής των νικητών βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια μίας διεκδίκησης της μπάλας, με έναν από τους πορτοκαλί κώνους που βρίσκονταν εκεί να κολλάει στο πόδι του. Ο Μέρφι άρχισε να περπατά με το πλαστικό στο πόδι του, πριν το βγάλει και το φορέσει στο κεφάλι, σκορπώντας απλόχερα γέλιο!
Jacob Murphy with the stylish headwear 🧢@NUFC pic.twitter.com/BZF3ckvW8z— Premier League (@premierleague) May 2, 2026
