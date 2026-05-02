Η Μπρέντφορντ επικράτησε 3-0 της Γουέστ Χαμ, δίνοντας την ευκαιρία στην Τότεναμ να την προσπεράσει.

Μετά από έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Μπρέντφορντ επέστρεψε στα τρίποντα, επικρατώντας 3-0 της Γουέστ Χαμ εντός έδρας και αφήνοντας έτσι τα Σφυριά στο +2 από την Τότεναμ - που έχει την ευκαιρία να προσπεράσει την Κυριακή (3/5) με νίκη ενάντια στην Άστον Βίλα. Το σκορ άνοιξε για τις Μέλισσες ο Ντίνος Μαυροπάνος, που σημείωσε αυτογκόλ στην προσπάθειά του να απομακρύνει με προβολή στο 15'. Ο Έλληνας αμυντικός νόμισε ότι εξιλεώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο το τέρμα που σημείωσε ακυρώθηκε για οφσάιντ...

Τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τους Λονδρέζους στο 52', όταν ο Καστεγιάνος διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων με πέναλτι. Γυρισμός δεν υπήρχε, με τον Ντάμσγκααρντ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 82' και να φέρνει σε δύσκολη θέση τους ηττημένους. Η Μπρέντφορντ, από την άλλη, ανέβηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας της Premier League και φουλάρει για την παρθενική της έξοδο στην Ευρώπη.

Ανάσα για Νιούκαστλ

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, η Νιούκαστλ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, νικώντας 3-1 εντός έδρας την Μπράιτον. Οσούλα (12') και Μπερν (24') έδωσαν ισχυρό προβάδισμα νίκης στις Καρακάξες, με τους Γλάρους να μπαίνουν ξανά στο ματς με τον Χίνσελγουντ (61') αλλά να μην αποφεύγουν την ήττα, που σφράγισε ο Μπαρνς (90+6') και που τους έριξε έβδομους. Για την Μπράιτον, πέρασε ως αλλαγή στο 80ό λεπτό της αναμέτρησης ο Μπάμπης Κωστούλας, που είχε μία καλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει (86') αλλά ο Πόουπ τον σταμάτησε.

Γκέλαρε η Σάντερλαντ

Η Σάντερλαντ είδε τις ελπίδες της για έξοδο στην Ευρώπη να μειώνονται, καθώς έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την υποβιβασμένη Γουλβς. Ο Μουκιέλε έβαλε μπροστά στο σκορ τις Μαυρόγατες στο 17', όμως επτά λεπτά αργότερα ο Μπάλαρντ αποβλήθηκε, αφήνοντας με δέκα παίκτες την ομάδα του. Οι Λύκοι κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν με τον Μπουένο στο 54', με το τελικό αποτέλεσμα να αφήνει τους φιλοξενούμενους δωδέκατους.