Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Μπάγερν Μονάχου μετά την απόρριψη του Τσάμπι Αλόνσο εστιάζει στις περιπτώσεις των Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι και Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Ο Τσάμπι Αλόνσο αρνήθηκε τις προτάσεις που είχε από τη Λίβερπουλ και την Μπάγερν Μονάχου, καθώς αποφάσισε να μείνει για ακόμα μια σεζόν στον πάγκο της Λεβερκούζεν. Από τη στιγμή που η... κλεψύδρα για την παραμονή του Τόμας Τούχελ έχει γυρίσει ανάποδα οι Βαυαροί θα προχωρήσουν με μια από τις επόμενες επιλογές της λίστας τους.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι πρωταθλητές Γερμανίας ενδιαφέρονται τόσο για τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι όσο και για τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. O Iταλός τεχνικός έχει... εκτοξεύσει τις μετοχές του με τη δουλειά που έχει κάνει στην Μπράιτον, την οποία οδήγησε στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της και θεωρείται ένα από τα πιο «hot» ονόματα της αγοράς. Την τρέχουσα σεζόν με τους Γλάρους έχει ρεκόρ 11-9-8 και η ομάδα του βρίσκεται στην 8η θέση. Το συμβόλαιο του έχει ισχύ έως το 2026.

🚨FC Bayern have prepared for a rejection from Xabi #Alonso and therefore spoken with many candidates!



➡️ Bayern now has only a small circle of candidates left



‼️ Among them are De Zerbi and Nagelsmann!



📍Rangnick has been discussed. He is valued, but currently not among the… pic.twitter.com/FtNx95jg5n