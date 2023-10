Οι φίλαθλοι της Τσέλσι θα τιμήσουν τον Αζάρ στο ντέρμπι με την Άρσεναλ

Ένα χαρακτηριστικό πανό που άνοιγαν οι φίλαθλοι της Τσέλσι επί των ημερών του Έντεν Αζάρ στο Λονδίνο θα εμφανιστεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στο μεγάλο ντέρμπι με την Άρσεναλ.

Την απόφαση του να βάλει τέλος στην καριέρα του γνωστοποίησε πριν από περίπου δέκα ημέρες ο Έντεν Αζάρ. Ο Βέλγος άσος τα τελευταία χρόνια δεν βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ωστόσο άπαντες θα τον θυμούνται για τη θητεία του στην Τσέλσι με την οποία μεγαλούργησε.

Μπορεί στη Ρεάλ να μη θέλουν να τον... βλέπουν, καθώς η ομάδα της Μαδρίτης δαπάνησε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, στην Τσέλσι όμως ο Αζάρ θα είναι για πάντα ένα αγαπητό πρόσωπο, κάτι που αναμένεται να αποδείξουν και στο μεγάλο ντέρμπι με την Άρσεναλ (21/10) οι φίλαθλοι της.

Όπως γνωστοποίησε ο σύνδεσμος των «μπλε», κατά τη διάρκεια της εισόδου των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, θα σηκωθεί ένα χαρακτηριστικό πανό του Έντεν Αζάρ, το οποίο ήταν σε κάθε εντός έδρας αγώνα της Τσέλσι, όταν αγωνιζόταν με τους Λονδρέζους ο Βέλγος, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τον τιμήσουν.

Chelsea fans will display their Eden Hazard banner ahead of Saturday's match against Arsenal, following the Belgian's retirement last week ❤️ pic.twitter.com/0xO1iLFYiq