Η Ρεάλ έδωσε στον Αζάρ 2,7 εκατ. για κάθε παιχνίδι του!

Νούμερα και ποσά που «ζαλίζουν». Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να βάλει πολύ βαθιά στην τσέπη το χέρι της για τον Έντεν Αζάρ, με τον Βέλγο ωστόσο να μη βγάζει ποτέ ασπροπρόσωπη τη Βασίλισσα...

Τέλος σε μια σπουδαία καριέρα 16 ετών αποφάσισε να βάλει ο Εντέν Αζάρ. Με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Βέλγος σταρ γνωστοποίησε την απόφαση του να βάλει τέλος σε μια μεγάλη καριέρα, την οποία «έφτιαξε» κυρίως στην Premier League με τη φανέλα της Τσέλσι.

Στους «μπλε» του Λονδίνου ο Αζάρ κατάφερε να βγάλει... μάτια και να μεγαλουργήσει, όντας ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της γενιάς του, όσον αφορά το ταλέντο και την ποιότητα του με την μπάλα στα πόδια.

🚨🇧🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Eden Hazard (32) has RETIRED from football! 749 pro apps, 200 goals, 193 assists and 15 trophies... Statement: "You must listen to yourself and stay stop at the right time." 🥹 pic.twitter.com/OdASQoJNGK

Αυτή η επταετία του στο Λονδίνο ήταν και ο λόγος που οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης να δαπανήσει το αστρονομικό ποσό των 115 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα παιδικό όνειρο για τον Βέλγο «μάγο», ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να αγωνιστεί με τη φανέλα της Βασίλισσας την οποία υποστήριζε από μικρός λόγω Ζινεντίν Ζιντάν.

Η πορεία του ωστόσο στη Μαδρίτη δεν ήταν αυτή που φανταζόταν ο Βέλγος. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από νωρίς για τον Αζάρ, καθώς τις πρώτες του εβδομάδες στην Ισπανία, αντιμετώπισε θέματα με τα κιλά του, πηγαίνοντας έτσι πίσω στα επίπεδα φυσικής κατάστασης του.

Ο Βέλγος «μάγος» κατάφερε να επιστρέψει, ωστόσο ένας τραυματισμός που υπέστη τον Φλεβάρη του 2020, απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, ήταν η αρχή του εφιάλτη. Ο Αζάρ υπέστη σοβαρή ζημιά στον αστράγαλο και από εκείνη τη μέρα δεν κατάφερε να επιστρέψει ποτέ ξανά στον αστράγαλο του, πηγαίνοντας από υποτροπή σε υποτροπή.

Τα 115 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε η Ρεάλ μονάχα για την απόκτηση του, «αρκούν» για να κάνουν τους «μερένγκες» να χτυπάνε τα κεφάλια τους στον τοίχο. Ωστόσο το συνολικό ποσό είναι αρκετά μεγαλύτερο, με τις αναλογίες και τα νούμερα να «σοκάρουν».

Πιο συγκεκριμένα, η Βασίλισσα έδινε στον Βέλγο 24 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο παραμονής του στην ισπανική πρωτεύουσα. Συνολικά δηλαδή, ο Αζάρ έβαλε στα ταμεία του 96 εκατομμύρια ευρώ την τετραετία που αγωνίστηκε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο Αζάρ φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ σε 76 επίσημα παιχνίδια. Αυτό αναλογεί σε 2.776.000 ευρώ ανά παιχνίδι! Απίστευτο νούμερο το οποίο ωστόσο μπορεί να γίνει ακόμα πιο «τρελό», καθώς αν γίνουν οι σωστές πράξεις, τότε βγαίνει ότι ο Βέλγος έπαιρνε κάτι παραπάνω από 30.000 ευρώ για κάθε λεπτό που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, με τα λευκά της Ρεάλ...

Σε αυτά τα 76 παιχνίδια του με τη Ρεάλ, ο 32χρονος σκόραρε 7 γκολ, καθώς είχε και 12 ασίστ. Εάν «παίξει» κάποιος με τους αριθμούς, θα... βγάλει ότι ο Αζάρ έβαλε στα ταμεία του 30 εκατομμύρια γκολ για κάθε γκολ που σκόραρε με τη Βασίλισσα.

Οι τραυματισμοί του και τα προβλήματα του όλα αυτά τα χρόνια δεν του επέτρεψαν ποτέ να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στη Ρεάλ. Μάλιστα, αυτό γίνεται αντιληπτό από τον αριθμό των αγώνων που έχασε στη Μαδρίτη ο Βέλγος σταρ, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει να κάνει με τις συνολικές του συμμετοχές στη Βασίλισσα.

Στην τετραετία του στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, ο Αζάρ έχασε 78 παιχνίδια, δύο παραπάνω δηλαδή από αυτά στα οποία αγωνίστηκε. Παράλληλα, δεν κατάφερε ποτέ να δώσει το «παρών» σε κάποιο «Clasico» κόντρα στην Μπαρτσελόνα, την οποία κατάφερε να αντιμετωπίσει στην καριέρα του μόνο ως ποδοσφαιριστής της Τσέλσι.

Eden Hazard didn't play a single minute in El Clasico after joining Real Madrid in 2019.



The last time he played against Barcelona was in 2018 in the Champions League for Chelsea 🤯 pic.twitter.com/EtQJExmPO6