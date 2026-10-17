Η Τσέλσι επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Έβερτον με δύο τέρματα του Νέτο, σε ένα ματς που στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πανηγύρισε η Τσέλσι, που επικράτησε 2-0 της Έβερτον εκτός έδρας και της έσπασε το αήττητο, με το αποτέλεσμα ωστόσο να επισκιάζεται από τον τραυματισμό του Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Στο 66ο λεπτό, ο Αργεντινός τερματοφύλακας συγκρούστηκε στον αέρα με τον Μπράντγουεϊτ και τραυματίστηκε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο μετά από ολιγόλεπτη διακοπή, έχοντας τις αισθήσεις του. Αγγλικά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022, διακομίστηκε άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο.

Από εκεί και πέρα, η αναμέτρηση κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Μπλε να παίρνουν το προβάδισμα με σουτ του Νέτο μέσα από την περιοχή στο 46ο λεπτό και τον ίδιο ποδοσφαιριστή να σφραγίζει τη νίκη της ομάδας του με πλασέ στο 90', μετά από αλλεπάλληλες κόντρες.

Η νίκη αυτή ανέβασε το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Premier League με ματς περισσότερο, την ώρα που τα Ζαχαρωτά υπέστησαν την πρώτη τους φετινή ήττα στο πρωτάθλημα και έπεσαν έκτα.