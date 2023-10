Την απόσυρση του από την ενεργό δράση σε ηλικία 32 ετών ανακοίνωσε ο Εντέν Αζάρ.

Τίτλοι τέλους για τον Έντεν Αζάρ. Έπειτα από μια σπουδαία καριέρα, κυρίως στα γήπεδα της Premier League με τη φανέλα της Τσέλσι, ο Βέλγος σταρ αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, ανακοινώνοντας την απόφαση του μέσα από τα social media.

Με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Βέλγος «μάγος» γνωστοποίησε τη δύσκολη απόφαση που χρειάστηκε να πάρει. Ο 32χρονος ήταν free agent εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς στο τέλος της περασμένης σεζόν αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιο του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία το καλοκαίρι του 2019 δαπάνησε 115 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Τσέλσι.

"You must listen to yourself and stay stop at the right time"



Eden Hazard has announced he's retiring from football age 32.



An icon of the game ✨ pic.twitter.com/3fiZUOjDsR