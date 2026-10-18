Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη στον αγώνα εναντίον της Έβερτον (17/10).

Στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τσέλσι με την Έβερτον, που έληξε με νίκη με 2-0 υπέρ των φιλοξενούμενων, ο τερματοφύλακας των Λονδρέζων, Εμιλιάνο Μαρτίνες, συγκρούστηκε με αντίπαλο του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Ο τραυματισμός συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από προσπάθεια του Αργεντίνου κίπερ να απομακρύνει την μπάλα έχοντας ως αποτέλεσμα να δεχθεί χτύπημα με το κεφάλι από τον Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, με συνέπεια το ματς να διακόπτεται για αρκετά λεπτά.

Οι πρώτες εξετάσεις του νοσοκομείου που έγιναν στο κεφάλι, τον αυχένα και την πλάτη του παίκτη δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ωστόσο στην συνέχεια βρέθηκε κάταγμα στην γνάθο, κάτι που απαιτεί χειρουργείο. Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή (18/10), χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.