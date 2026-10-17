Τσέλσι: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Εμιλιάνο Μαρτίνες
Η Τσέλσι πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη ενάντια στην Έβερτον αλλά το αποτέλεσμα αυτό επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Εμιλιάνο Μαρτίνες, που συγκρούστηκε με τον Μπράντγουεϊτ και αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο.
Ο Ντίμπου είχε τις αισθήσεις του όσο απομακρυνόταν από τον αγωνιστικό χώρο και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με τον Γκαστόν Εντούλ να μεταφέρει τα νεότερα αναφορικά με την κατάσταση του συμπατριώτη του.
Όπως αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος, «ο Ντίμπου Μαρτίνες είναι καλά και έχει τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας στο κεφάλι, καθώς και οι εξετάσεις στην πλάτη και τον αυχένα, ήταν καλά. Έχει υποστεί οστική κάκωση στη γνάθο και γι’ αυτό παρέμεινε στο νοσοκομείο».
Dibu Martínez está bien y consciente en el hospital. Le dieron bien los resultados de la tomografía en la cabeza y los estudios de espalda y cuello. Tiene una lesión ósea en la mandíbula y por eso se quedó en el hospital. https://t.co/VX9TMJUlXo— Gastón Edul (@gastonedul) October 17, 2026
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