H Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε την πρώτη της πρόταση στη Λίβερπουλ για την απόκτηση του διεθνή Ουαλού δεξιού μπακ, Νέκο Γουίλιαμς, όμως απορρίφθηκε. Στις 15 εκατομμύρια λίρες οι απαιτήσεις των «Κόκκινων».

H Νότιγχαμ Φόρεστ έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι για την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της ιστορικής επιστροφής στην Premier League. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έκανε μεταγραφή - ρεκόρ για τον σύλλογο με την απόκτηση του διεθνή Νιγηριανού επιθετικού, Ταιγό Αγονίγι, ενώ «κλεισμένη» θεωρείται η συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον μονοετή δανεισμό του Ντιν Χέντερσον.

Οι «Κόκκινοι» στοχεύουν να ενισχυθούν και στο δεξί άκρο της άμυνας, καθώς ο δανεισμός του Ντιέντ Σπενς από τη Μίντλεσμπρο ολοκληρώθηκε. Πρώτος στόχος της Φόρεστ είναι ο 21χρονος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Νέκο Γουίλιαμς. Ο διεθνής Ουαλός μπακ αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν ως δανεικός στην Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, με την οποία κατέγραψε 15 συμμετοχές, σκόραρε δυο γκολ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ.

Liverpool have rejected Nottingham Forest’s opening offer for Neco Williams and are holding out for £15m for the defender. [Simon Jones] pic.twitter.com/mECPXO2btb