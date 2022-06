Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην επιθετικού της Λίβερπουλ Ταιγό Αγονίγι σε ένα deal ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

Ο 24χρονος διεθνής Νιγηριανός στράικερ άφησε την Ουνιόν Βερολίνου και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Νότιγχαμ Φόρεστ έναντι 17,5 εκατ. λιρών, ποσό ρεκόρ - μεταγραφής για τον αγγλικό σύλλογο, επιστρέφοντας έτσι στην Premier League.

Ο Αγονίγι γίνεται η πρώτη μεταγραφή της νεοφώτιστης Φόρεστ μετά την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια του ποδοσφαίρου της Αγγλίας.

Προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στη Γερμανία, σκοράροντας 20 γκολ σε 43 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Τα 15 του σε 31 ματς στην Bundesliga βοήθησαν την Ουνιόν να εξασφαλίσει την πέμπτη θέση και την πρόκριση στο Europa League για πρώτη φορά μετά το 2001/02.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ», είπε ο 24χρονος στράικερ μετά την ανακοίνωσή του από τον σύλλογο. «Ήταν πάντα το όνειρό μου να παίξω στην Premier League και έχοντας μιλήσει με τον Στιβ Κούπερ για τις φιλοδοξίες μας και κοιτάζοντας τη Φόρεστ με τη σπουδαία ιστορία της, είναι ένας σύλλογος στον οποίο θέλω να είμαι μέλος», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Announcement in the next hours for Taiwo Awoniyi as new Nottingham Forest player. All signed with Union Berlin, now also on player side, medical done & club record fee: £17.2m. Huge one 🔴 #NFFC



Forest will also announce Dean Henderson as new signing soon, on loan from Man Utd. pic.twitter.com/CZJYJi5DcK