Η μετακίνηση του Ντιν Χέντερσον από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκληρώθηκε, με τον πόρτιέρε να υπογράφει συμβόλαιο δανεισμού για μια σεζόν.

Λίγο προτού προστεθεί στο ρόστερ της ομάδας του Στιβ Κούπερ και το ακριβότερο μεταγραφικό απόκτημα στα χρονικά του κλαμπ, ο Ταϊγουό Αγουονίγι, η Νότιγχαμ Φόρεστ εξασφάλισε τερματοφύλακα.

Αυτός είναι ο Ντιν Χέντερσον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την μεταγραφή να αφορά δανεισμό ενός έτους.

Ο Νο.2 τερματοφύλακας των «κόκκινων διαβόλων» αναζητούσε πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, όμως με τον Ντε Χέα μπροστά του δεν ήταν δυνατό να βρει αυτό που ήθελε κι έτσι μετακινήθηκε στη Φόρεστ που ανέβηκε μέσω των μπαράζ στην Premier League ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

🚨 Nottingham Forest have agreed a deal to sign #MUFC goalkeeper Dean Henderson on a season-long loan ✅



Union Berlin striker Taiwo Awoniyi is also having a medical at the club ahead of a £17.5m move 🌳🔴 pic.twitter.com/mEFQhjnlnG