O Ντέκλαν Ράις δεν σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Γουέστ Χαμ και οι δυο «γίγαντες» του Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ και η Σίτι «καραδοκούν» για την απόκτηση του.

Ο Ντέκλαν Ράις πριν λίγες ημέρες απέρριψε την τρίτη πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσε η Γουέστ Χαμ και εμφανίζεται έτοιμος για να κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του. Ο 23χρονος διεθνής αμυντικός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Λονδρέζους και τα «Σφυριά» έχουν απαιτήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων λιρών για τον ηγέτη και δεύτερο αρχηγό τους πίσω από τον πολύπειρο Νομπλ.

Η κύρια ενδιαφερόμενη για τον Ράις είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ραλφ Ράγκνικ έχει προαναγγείλει ριζικές αλλαγές στο ρόστερ που θα διαχειρίζεται την επόμενη σεζόν ο Έρικ Τεν Χαγκ και ο Άγγλος μέσος βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα των «Κόκκινων Διαβόλων». Φυσικά για ένα τόσο ελκυστικό «πακέτο» ποδοσφαιριστή η Γιουνάιτεντ δεν θα μπορούσε να είναι η μόνη ενδιαφερόμενη και σύμφωνα με τα βρετανικά ρεπορτάζ για τον χαφ της Γουέστ Χαμ ενδιαφέρεται και η Μάντσεστερ Σίτι.

O Φερναντίνιο το ερχόμενο καλοκαίρι θα αποτελέσει παρελθόν από τους «Πολίτες» μετά από εννέα χρόνια προσφοράς στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ, ο υψηλόσωμος μέσος της Γουέστ Χαμ αρέσει στον Πεπ Γκουαρδιόλα και η Μάντσεστερ Σίτι θα μπει στη διεκδίκηση του. Πάντως τις τελευταίες δύο φορές που οι ομάδες του Μάντσεστερ «μονομάχησαν» για έναν ποδοσφαιριστή ήταν για τις μεταγραφές των Αλέξις Σάντσες και Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι εν τέλει υπέγραψαν στους «Κόκκινους Διαβόλους».

Τη φετινή σεζόν ο 23χρονος μέσος έχει καταγράψει 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τα «Σφυριά», σημειώνοντας πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.

EXCLUSIVE: Manchester City are set to rival Manchester United in the £100m race for Declan Rice this summer https://t.co/ZmxCvKYeKR pic.twitter.com/a8BMYKqHDC