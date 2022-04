Ο Ραλφ Ράνγκνικ θεωρεί πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρειάζεται νέο αέρα, γι' αυτό κι ανακοίνωσε ότι τη νέα σεζόν θα προχωρήσει σε ολικό λίφτινγκ του ρόστερ.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ, έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» και το μόνο που απομένει για την ανακοίνωσή του είναι το ζήτημα της ρήτρας του στον Άγιαξ. Ετσι, ο Ραλφ Ράνγκνικ από τη νέα σεζόν θα διατελέσει χρέη εκτελεστικό διευθυντή στον αγγλικό σύλλογο.

Σαφέστατα η εικόνα που έχει παρουσιάσει φέτος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα περισσότερα παιχνίδια της, έχει κάνει τους ποδοσφαιριστές να αναζητούν ήδη τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι μάλιστα έχουν εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από την ομάδα τη νέα χρονιά.

Μάλιστα, αρκετών τα συμβόλαια ολοκληρώνονται στο τέλος της σεζόν και δεν είναι διατεθειμένοι να κάτσουν στο τραπέζι με την διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» για πιθανή ανανέωση της συνεργασίας τους.

Από την πλευρά του, ο Ραλφ Ράνγκνικ θεωρεί πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρειάζεται νέο αέρα, γι' αυτό και η διοίκηση τη νέα σεζόν θα προχωρήσει σε ολικό λίφτινγκ του ρόστερ.

«Δεν αρκεί να φέρεις τρεις ή τέσσερις νέους παίκτες. Θα είναι περισσότεροι, λαμβάνοντας υπόψη πόσοι παίκτες δεν θα είναι πλέον εδώ μιας και τα συμβόλαιά του λήγουν. Εκτός από την θέση του τερματοφύλακα, πρέπει να βελτιώσουμε την ομάδα σε όλος τους τομείς», ανέφερε ο Ράνγκνικ.

