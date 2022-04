Ράνγκνικ: «Στην ιατρική αυτό που θέλει η Γιουνάιτεντ το λένε... επέμβαση ανοιχτής καρδιάς»! (vid)

Με πολύ απλά λόγια ο Ραλφ Ράνγκνικ δίχως να κρύψει τα προβλήματα της Γιουνάιτεντ κάτω από το χαλάκι, κατέστησε σαφή την τρομερά κακή κατάσταση στο αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας, για την οποία τόνισε πως χρειάζεται... επέμβασης ανοιχτής καρδιάς!

Δίχως διάθεση να κάνει λείες τις γωνίες των προβλημάτων των «κόκκινων διαβόλων» ή να κρύψει πράγματα και καταστάσεις, ο Ραλφ Ράνγκνικ αναφέρθηκε με τον πιο ξεκάθαρο και σκληρό τρόπο στα όσα αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με την σεζόν να είναι παντελώς χαμένη και το μοναδικό που κυνηγάει ο σύλλογος να είναι η 4άδα με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, ο Γερμανός υπηρεσιακός κόουτς που από το καλοκαίρι θ' αφήσει τη θέση του στον Έρικ Τεν Χαγκ, ανέφερε:

«Το θετικό είναι ότι όλα είναι ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεσαι καν γυαλιά για να δεις τι συμβαίνει και ν' αναλύσεις τα προβλήματα. Απλά χρειάζονται όλα επίλυση. Δεν είναι θέμα να... καλύψεις μερικά πράγματα δεξιά κι αριστερά και να τα λειάνεις.

Στην ιατρική θα λέγαμε ότι αυτή η κατάσταση χρειάζεται... επέμβαση ανοιχτής καρδιάς! Απλά πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούν για να γίνει αυτό» είπε ο Ράνγκνικ στη συνέντευξη Τύπου του ντέρμπι με την Άρσεναλ.

