Ντέκλαν Ράις: Είναι το καλύτερο 6αρι στον κόσμο;

Ο Τζον Τέρι τον αποθέωσε και τον χαρακτήρισε ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στη θέση των χαφ. Είναι, όμως, ο Ντέκλαν Ράις, ο κορυφαίος όλων;

Η Γουέστ Χαμ κάνει φοβερά πράγματα στη φετινή Premier League. Έχει καταφέρει έπειτα αππό 11 αγωνιστικές, στη νέα διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, να βρίσκεται στην 3άδα της βαθμολογίας κι όχι τυχαία, αλλά ως απόλυτη επιβράβευση και δικαίωση των προσπαθειών της στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ντέιβιντ Μόγιες έχει καταφέρει να καθοδηγήσει με αξιοπιστία και ακρίβεια το «καράβι» σε γαλήνια νερά. Το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου είναι ένα μέρος γεμάτο ποδοσφαιρική ευτυχία και ο Ντέκλαν Ράις στα 22 του, φροντίζει σε κάθε αγωνιστική που περνάει να φανερώνει την ποιότητά του.

Όντας φυσικά ο αρχηγός των «σφυριών», παρά την ηλικία του, είναι για πολλούς ένα παιδί που στο ανώτατο επίπεδο αξίζει πέρα για πέρα να ηγείται στον αγωνιστικό χώρο. Οι αριθμοί του είναι τέτοιοι που δεν χωρούν αμφιβολία.

Ωστόσο, επειδή το ποδόσφαιρο δεν στηρίζεται απόλυτα στα νούμερα όπως το μπάσκετ, βλέποντας κανείς τον Ράις στο γρασίδι, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να του πλέξει το εγκώμιο.

Declan Rice enjoyed that one. 🙌 pic.twitter.com/gbklX4qBbR — Squawka News (@SquawkaNews) November 7, 2021

Πάλι ο καλύτερος στη δουλειά του

Ο Ράις απέναντι στη Λίβερπουλ έκανε όσο πιο σωστά έπρεπε και μπορούσε τη δουλειά που του αναλογεί. Και φυσικά ήταν κορυφαίος στον αγωνιστικό χώρο στα καθήκοντά του, ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων.

Με 91% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, με 10 ανακτήσεις της κατοχής της μπάλας, με 6 κερδισμένες μονομαχίες και με 5 τάκλιν στα πόδια αντιπάλων του, ο Άγγλος χαφ έδειξε σε ακόμα ένα μεγάλο ματς για τη Γουέστ Χαμ πως η παρουσία του είναι καταλυτική στον άξονα των «σφυριών».

Declan Rice’s for West Ham vs. Liverpool:



91% pass accuracy

47 touches

10 ball recoveries (most)

6 duels won (=most)

5 tackles (most)

3 accurate long balls

1 interception



Another superb performance. 💪 pic.twitter.com/gZ1I2D2bEG November 7, 2021

Πιάνει κορυφές διασκεδάζοντας

Το χαμόγελό του, οι πανηγυρισμοί με τον κόσμο, ενίοτε τα βίντεο που «ανεβάζει» στα social media έπειτα από τα θετικά αποτελέσματα της Γουέστ Χαμ, μαρτυρούν τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγωνίζεται και το γεγονός πως τη μπάλα την διασκεδάζει. Η ηλικία του, άλλωστε, αφού είναι μόλις στα 22, είναι τέτοια που είναι παντελώς λογικό να παραμένει ρομαντικός, όσο κι αν ο επαγγελματισμός του και ο αμείλικτος χαρακτήρας του εμφανίζεται στα 90 λεπτά των αγώνων.

Για τη φετινή Γουέστ Χαμ σε επίπεδο πρωταθλήματος, πέρα από τα όσα κάνει και στο Europa League στην προσπάθεια της ομάδας να προκριθεί στα νοκ-άουτ, ο Ράις έχει καταφέρει να βρίσκεται σε κορυφές στοιχείων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τα «σφυριά» και να οδηγήσουν στα «τρίποντα».

Πρώτος στα κοψίματα, πρώτος στα interceptions, τις παρεμβάσεις σε φάσεις αντιπάλων δηλαδή, πρώτος σε ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, στις ανακτήσεις της μπάλας, τις επιτυχημένες πάσες και τα τάκλιν με τα οποία κερδίζει και τη μπάλα για την ομάδα.

This goes some way to explaining why Declan Rice is worth £100m+ to #WHUFC, for those who say it’s a daft valuation.



End of conversation. pic.twitter.com/0jN9yxkgE3 — Toby Cudworth (@Toby_Cudworth) November 7, 2021

«Τιμή ευκαιρίας ήταν και πάει...»

Ο Τζον Τέρι λίγο μετά το 3-2 επί της Λίβερπουλ έγραψε στα social media με απόλυτη επίγνωση της δημόσιας τοποθέτησής του, πως ο Ντέκλαν Ράις είναι ο κορυφαίος στη θέση του αυτή τη στιγμή. Ο Ντέιβιντ Μόγιες πριν από λίγο καιρό και με την επιθυμία ν' αποθεώσει τον Άγγλο χαφ, είχε αναφέρει «κάποτε υπήρχε η ... τιμή ευκαιρίας για τον Ράις στα 100 εκατομμύρια. Τώρα πάει, χάθηκε αυτό...».

Decland Rice is the best in his position in world football. What a player @_DeclanRice 💙 https://t.co/APf9PNJ7sJ — John Terry (@John2606Terry) November 7, 2021

Με τη δική του συμβολή μέχρι και αυτή τη στιγμή, η Γουέστ Χαμ έχει πάρει 7 νίκες σε 11 αγωνιστικές πρωταθλήματος, για 2η φορά στην ιστορία της μετά την σεζόν 1975-1976. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως τα «σφυριά» είναι η ομάδα με την τρίτη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή από την 1η Ιανουαρίου του 2021, έχοντας 65 πόντους, έναντι των 83 της Μάντσεστερ Σίτι και των 67 της Τσέλσι! Με το 3-2 της Κυριακής τερματίστηκε το σερί της Λίβερπουλ που μετρούσε 25 ματς δίχως ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.

Η αρμάδα του Μόγιες έχει καταφέρει τη φετινή σεζόν να πάρει νίκες απέναντι σε Λέστερ και Τότεναμ στο πρωτάθλημα, ν' αποκλείσει Γιουνάιτεντ και Σίτι στο League Cup, να έχει 3/4 στην Ευρώπη με το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και συνεχίζει ακάθεκτη και εντυπωσιακή.

Και ο Ντέκλαν Ράις κάνει τη σεζόν της καριέρας του, μέχρι την επόμενη, με ζητούμενο βέβαια να έχει και διάρκεια πέρα από αυτό το τρίμηνο που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη της φετινής ποδοσφαιρικής χρονιάς.

David Moyes and Declan Rice praising the fans in the stadium 👏 ⚡️ pic.twitter.com/BQWV3YxJi4 — Football Daily (@footballdaily) November 7, 2021