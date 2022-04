Ο αρχηγός της Γουέστ Χαμ, Μαρκ Νομπλ, ξέσπασε σε κλάματα στα αποδυτήρια του γηπέδου της Λυών μετά τη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League και λίγο αργότερα έδωσε το καλό παράδειγμα και καθάρισε τα αποδυτήρια της ομάδας του.

Ένας αρχηγός σε μια ομάδα πρέπει να είναι «δεμένος» με το κλαμπ που εκπροσωπεί και να δίνει το παράδειγμα στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Ο Μάρκ Νομπλ της Γουέστ Χαμ έχει το πλήρες πακέτο.

Ο 34χρονος μέσος των «Σφυριών», ήταν συναισθηματικά φορτισμένος και ξέσπασε σε κλάματα στα αποδυτήρια του γηπέδου της Λυών μετά τη θριαμβευτική πρόκριση της ομάδας του στα ημιτελικά του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Άιντραχτ. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του κλαμπ, καθώς οι Λονδρέζοι θα αγωνιστούν στους «4» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 46 χρόνια!

The Man, Our Captain my hero !!



This is what it means he has given everything to this club. To the youngsters watching this is what its about this is how you conduct yourself. @Noble16Mark we love you ⚒ #COYI https://t.co/zpaFAlytrt