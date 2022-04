Οριστικά και αμετάκλητα ο Έρικ Τεν Χαγκ θα είναι ο νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το καλοκαίρι και για την επόμενη τριετία, με τη συνεργασία να επισημοποιείται!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει κάπως και τα οξυμένα πνεύματα μετά την απογοητευτική εμφάνιση απέναντι στη Λίβερπουλ, επισημοποίησε την πρόσληψη του Έρικ Τεν Χαγκ προκειμένου ο κόσμος του συλλόγου να βάλει ξανά την ελπίδα στη σκέψη του και να έχει κάτι διαφορετικό να περιμένει μετά το φινάλε της φετινής σεζόν.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ολλανδός είναι 3+1 ετών και στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε:

«Είναι τεράστια τιμή να είμαι ο νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ και είναι μεγάλη η πρόκληση. Γνωρίζω την ιστορία του κλαμπ και τις απαιτήσεις των οπαδών, εύχομαι να φτιάξω μια ομάδα ικανή να φέρει επιτυχίες. Θα είναι δύσκολο ν' αφήσω τον Άγιαξ έπειτα από τόσα εκπληκτικά χρόνια, όμως, διαβεβαιώ τους οπαδούς ότι θα είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην ομάδα μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου».

Στον Άγιαξ ο Έρικ Τεν Χαγκ βρίσκεται από τις αρχές του 2018 και πραγματικά λατρεύεται γι' αυτό που κατάφερε να φτιάξει. Η επιτυχία της πορείας μέχρι και τα ημιτελικά του Champions League το 2019, απέχοντας από τον τελικό ελάχιστα δευτερόλεπτα λόγω του γκολ που πέτυχε ο Λούκας Μόουρα για την Τότεναμ, του πιστώνεται σε τεράστιο βαθμό. Φυσικά εκείνη η γενιά του Αίαντα είχε εκπληκτικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σταδιακά αποχώρησαν εξαργυρώνοντας εκείνη την διαδρομή.

Φέτος η ομάδα του Άμστερνταμ κατάφερε να γίνει ξανά κυρίαρχη στα εγχώρια, με τον Τεν Χαγκ να έχει ήδη πανηγυρίσει δυο Κύπελλα (2019, 2021), ισάριθμα πρωταθλήματα (2019, 2021), ένα ολλανδικό Super Cup (2020) και ετοιμάζεται και για την φετινή στέψη στην Eredivisie. Το φετινό Κύπελλο, πάντως, χάθηκε στον τελικό με την ήττα (2-1) από την PSV.

