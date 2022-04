Αρνητική ήταν απάντηση που εισέπραξε η Γουέστ Χαμ από τον Ντέκλαν Ράις σε ακόμα μια πρόταση ανανέωσης, την ίδια ώρα που η Γιουνάιτεντ εμφανίζεται έτοιμη να κινηθεί για την απόκτησή του το καλοκαίρι.

Μπορεί μέχρι πρόσφατα στη Γουέστ Χαμ να μην είχαν κανέναν απολύτως σκοπό να πουλήσουν τον Ντέκλαν Ράις το προσεχές καλοκαίρι, όμως τα τελευταία δεδομένα ενδεχομένως να τους βάλουν σε δεύτερες σκέψεις.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος χαφ απέρριψε και την τρίτη πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσε ο λονδρέζικος σύλλογος, δηλώνοντας ανοικτός στο ενδεχόμενο μετακίνησης κατά τη διάρκεια του θερινού μεταγραφικού παζαριού.

Μια εξέλιξη που... ανοίγει για τα καλά την όρεξη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία τον έχει ραντάρ της εδώ και αρκετό διάστημα και παρουσιάζεται πλέον έτοιμη να κινηθεί για την απόκτησή του, ενισχύοντας παράλληλα το έργο του Έρικ Τεν Χαγκ εν όψει της θητείας του στο Μάντσεστερ.

Η Γουέστ Χαμ πάντως εξακολουθεί να βρίσκεται σε θέση ισχύος, αφού ο Ράις δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2024 και δεδομένα οι Λονδρέζοι θα απαιτήσουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό προκειμένου να τον παραχωρήσουν.

Τη φετινή σεζόν ο 23χρονος μέσος έχει καταγράψει 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους Hammers, σημειώνοντας πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.

Excl: Declan Rice has turned down third contract offer at West Ham. There’s still no agreement - Rice has always been committed, but he’s now open to a move this summer. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WHUFC



West Ham insist he’s untouchable as David Moyes said - but Declan Rice won’t sign a new deal. pic.twitter.com/5TIjcO2zUS