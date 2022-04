Ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και σύμφωνα με το «Athletic» o Ράλφ Ράγκνικ αναμένεται να τον αφήσει εκτός βασικής σύνθεσης στο ντέρμπι με την Άρσεναλ στο «Emirates» (23/4, 14:30).

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε κακό «φεγγάρι», καθώς στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές της Premier League μετράει μια... αγχωτική νίκη επί της ουραγού Νόριτς, στο «Ολντ Τράφορντ», μια ισοπαλία στην έδρα της με τη Λέστερ, μια ήττα από την Έβερτον στο Μέρσεϊσαϊντ και μια... συντριβή από τη Λίβερπουλ. Ο κίνδυνος να μείνουν εκτός τετράδας οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είναι ορατός και το ντέρμπι του Σαββάτου (23/4, 14:30) με την Άρσεναλ στο Λονδίνο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ που προβληματίζουν είναι ο αρχηγός της ομάδας, Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος δείχνει... χαμένος στον αγωνιστικό χώρο, έχει μπει στο «στόχαστρο» των οπαδών, ενώ έλαβε μέχρι και απειλητικό mail για βόμβα στο σπίτι του!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic» ο Ραλφ Ράκγνικ θέλει να προστατέψει και να αποφορτίσει ψυχολογικά τον βασικό του κεντρικό αμυντικό και για αυτό σκοπεύει να τον αφήσει εκτός της αρχικής σύνθεσης στο ματς με τους «Κανονιέρηδες» στο «Emirates». Στο πλευρό του Βίκτορ Λίντελοφ στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να βρίσκεται ο Ράφαελ Βαράν, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, ενώ αν ο Γάλλος δεν είναι έτοιμος υπάρχει και η επιλογή του Φιλ Τζόουνς.

O Χάρι Μαγκουάιρ μετράει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 35 συμμετοχές, με αθροιστικά 3.059 αγωνιστικά λεπτά και έχει σκοράρει δύο φορές.

Ralf Rangnick preparing to take Harry Maguire out of #MUFC line-up vs Arsenal. Seen as good time for break amid form + after bomb threat.



Personal security heightened.



Maguire set for bench at Emirates. Squad travelling down today.@TheAthleticUK https://t.co/iVvtQaPZgf