Ο Χάρι Μαγκουάιρ διαμαρτυρήθηκε κατά τη διάρκεια του ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον για χέρι που έκανε ο... συμπαίκτης του, Νεμάνια Μάτιτς και φυσικά το Twitter πήρε «φωτιά».

Ο Χάρι Μαγκουάιρ κατέχει το ρεκόρ της πιο ακριβής μεταγραφής κεντρικού αμυντικού, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε καταβάλει το 2019 το εξωφρενικό ποσό των 80 εκατομμυρίων λιρών στη Λέστερ για την απόκτηση του. Ο διεθνής Άγγλος στόπερ και πρώτος αρχηγός των «Κόκκινων Διαβόλων» έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο «στόχαστρο» των οπαδών για τις σοβαρές... γκέλες του. Κόντρα στην Έβερτον ο υψηλόσωμος αμυντικός είχε ευθύνη στο γκολ και λίγα λεπτά αργότερα, στο 29', «πρωταγωνίστησε» σε μια φάση που άμεσα έγινε «Viral». O Μαγκουάιρ διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή Μος για χέρι, είχε δίκιο, όμως δεν σκέφτηκε πως την παράβαση την έκανε ο συμπαίκτης του, Νεμάνια Μάτιτς!

Maguire calling for hand ball against his club🤣🤣 the team’s captain pic.twitter.com/GxdtWlw1Fn

