Το περιστατικό πέρασε στα... ψιλά, ωστόσο, είναι ενδεικτικό πως ίσως ο Χάρι Μαγκουάιρ έχει χάσει την εμπιστοσύνη και των συμπαικτών του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στο ματς του περασμένου Σαββάτου απέναντι στην Νόριτς στο «Ολντ Τράφορντ», με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει το 60ο χατ-τρικ της καριέρας του για να ξελασπώσει την ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ, μια φάση με τους Ντε Χέα και Χάρι Μαγκουάιρ αποτύπωσε την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα αναφορικά με τον Άγγλο αμυντικό αυτή τη στιγμή.

Ο Ισπανός πορτιέρε πήρε το γύρισμα για να ξεκινήσει νέα επίθεση, ο αρχηγός του ήταν ελεύθερος και ζήτησε τη μπάλα, όμως, ο Ντε Χέα αποφάσισε να την πετάξει πλάγιο άουτ υπό την πίεση του Πούκι παρά να προτιμήσει τον Μαγκουάιρ.

Ίσως οι παρελθοντικές μνήμες και τα λάθη του Βρετανού να έκαναν τον Ίβηρα να μην πάρει καν το ρίσκο. Αν ήταν ρίκο...

