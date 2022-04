Ο Χάρι Μαγκουάιρ βρέθηκε γι' ακόμη μία φορά στο στόχαστρο των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τις τοποθετήσεις του στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ, καθώς εξαιτίας του οι «κόκκινοι διάβολοι» δέχθηκαν ξανά φθηνά γκολ.

Τα γκολ των Λουίς Ντίαζ, Σάντιο Μανέ και ένα τέρμα του Μοχάμεντ Σαλάχ εξασφάλισαν μια άνετη νίκη για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος εξέθεσε επανειλημμένα τις αδυναμίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην άμυνα.

Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν μόλις πέντε λεπτά για να ανοίξουν το σκορ, καθώς ο Σαλάχ εκμεταλλεύτηκε το κενό που υπήρχε στην άμυνα, έβγαλε στον Ντίας και ο Κολομβιανός δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, δέχθηκε πυρά για την τοποθέτησή του στη δημιουργία του πρώτου γκολ της Λίβερπουλ, καθώς είχε ανέβει μέχρι τη μεσαία γραμμή προκειμένου να πιέσει τον Σαντιό Μανέ.

Βέβαια, δεν ήταν το μοναδικό του σφάλμα στην αναμέτρηση, καθώς και στο τέταρτο γκολ των «Reds», στην προσπάθειά του να βγάλει οφσάιντ τον Σαλάχ, άφησε ελεύθερο το πεδίο στον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό για να σκοράρει.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσεις αντιδράσεις στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι γι' ακόμη μία φορά άσκησαν έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τοποθέτηση και τη λήψη αποφάσεων του Μαγκουάιρ για τα δύο γκολ που φέρει μεγάλη ευθύνη.

Maguire's positioning on Liverpool's first goal 👀 pic.twitter.com/1Evpx6nKHA

Nah I’m crying one of the worst offside trap attempts I’ve ever seen 😭😭pic.twitter.com/LrrcO1jxEl