Απειλή για βόμβα στην έπαυλή του δέχθηκε μέσω mail ο Χάρι Μαγκουάιρ σύμφωνα με τη «Sun», καλώντας αμέσως τις Αρχές που κατέφτασαν στο σημείο με εκπαιδευμένα σκυλιά για να ερευνήσουν εξονυχιστικά το σπίτι.

Σοκαρισμένος είναι ο Χάρι Μαγκουάιρ και η οικογένειά του μετά από απειλητικό mail που έλαβε για τοποθετημένη βόμβα στην έπαυλή του στο Μάντσεστερ.

Όπως αναφέρει η «Sun» σε έκτακτο δημοσίευμα, ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν στο σπίτι με την σύντροφό του και τις δύο κόρες του, όταν δέχθηκε απειλητικό μήνυμα που ανέφερε πως εντός ολίγων θα ενεργοποιούταν βόμβα, με τον ίδιο να καλεί έντρομος τις Αρχές του Τσέσαϊρ.

Η αστυνομία κατέφτασε άμεσα στο σημείο με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για να «ξεσκονίσουν» το σπίτι για τυχόν ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού και οι έρευνες συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα, ο Άγγλος διεθνής και η οικογένειά του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Το περιστατικό συνέβη λιγότερο από δύο 24ωρα μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ, γεγονός που είχε προκαλέσει νέο κύμα διαδικτυακών επιθέσεων προς το πρόσωπο του 29χρονου αμυντικού.

