Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε τις απολύσεις, ενόψει της «ανοικοδόμησης» για τη νέα σεζόν και ήδη δύο από τα βασικά «γρανάζια» του τμήματος αποτελούν παρελθόν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συμπληρώνει φέτος εννέα χρόνια μακριά από την κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος και οι αγωνιστικές αποτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη. Φέτος οι «Κόκκινοι Διάβολοι» γνώρισαν επώδυνους εντός έδρας αποκλεισμούς στο Champions League, στο FA Cup και στο League Cup, στο πρωτάθλημα η τετράδα απομακρύνεται, ενώ δεν λείπουν και οι «βαριές» ήττες με τελευταία το 4-0 από τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.

Από του χρόνου οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αναμένεται να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές με τoν Ραλφ Ράγκνικ να αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο στη διοίκηση και να έχει καταλυτικό ρόλο στην «ανοικοδόμηση» της ομάδας. Ο Έρικ Τεν Χαγκ είναι ο εκλεκτός που αναμένεται να αντικαταστήσει τον Γερμανό τεχνικό, δεν αποκλείεται να γίνουν μέχρι και δέκα μεταγραφές, ενώ φυσικά θα αλλάξουν και πρόσωπα στη στελέχωση του κλαμπ.

Στο πλαίσιο αυτών των ανακατατάξεων παρελθόν από το κλαμπ αποτελούν ο chief scout του συλλόγου Τζιμ Λόουλορ, ο οποίος βρισκόταν στη Γιουνάιτεντ από το 2014 και ο υπεύθυνος για το παγκόσμιο scouting, Μαρσέλ Μπουτ, που είχε μείνει στην ομάδα από την εποχή του Λουίς Φαν Χάαλ. Προφανώς οι δυο άνδρες πληρώνουν τις ουκ ολίγες μεταγραφικές απουσίες των «Κόκκινων Διαβόλων» τα τελευταία χρόνια.

