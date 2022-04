Οριστικά νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι ο Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων και το μόνο που απομένει για την ανακοίνωσή του είναι το ζήτημα της ρήτρας του στον Άγιαξ.

Νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να θεωρείται ο Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός τεχνικός βρισκόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε καταρχήν προφορική συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο και σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του Sky Sports, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal είναι πλέον οριστικό!

Ο νυν coach του Άγιαξ τα έχει βρει σε όλα με τη διοίκηση για το συμβόλαιό του και φέρεται να έχει ήδη στα υπόψιν του υποψήφιους συνεργάτες του για τον πάγκο στο «Ολντ Τράφορντ», όπως ο συμπατριώτης του, Μίτσελ Φαν Ντερ Χάαχ.

Αυτό που απομένει πλέον για την επισημοποίηση της μετακίνησής του είναι να διευθετηθεί το ζήτημα της ρήτρας του μεταξύ των δύο συλλόγων. Το συμβόλαιο του Έρικ Τεν Χαγκ στον Άγιαξ προβλέπει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ και η Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για το εν λόγω ποσό, λεπτομέρεια που μοιάζει διαδικαστική και δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τον επικείμενο «γάμο» των δύο πλευρών. Τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η ανακοίνωση είναι θέμα ημερών.

Erik ten Hag to Manchester United, here we go! Agreement on contract now set to be completed. Mitchell van der Gaag, priority candidate for coaching staff. 🔴🤝 #MUFC



Ajax & Man United in contact to discuss €2m clause - announcement timing depends on this [not today/tomorrow]. pic.twitter.com/byQvO8Pkn5