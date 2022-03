Η Τσέλσι παρά τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί από την βρετανική κυβέρνηση, συνεχίζει να δίνει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο.

Η Τσέλσι έγραψε τον επίλογο στην ξέφρενη πορεία της Μίντλεσμπρο με νίκη 2-0 και σφράγισε την πρόκριση στα ημιτελικά του FA Cup.

Οπως φαίνεται οι κυρώσεις της βρετανικής κυβέρνησης στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα της Τσέλσι.

Κι αυτό διότι η νίκη επί Μίντλεσμπρο ήταν η έκτη στην σειρά για όλες τις διοργανώσεις και η 12η σε 13 σερί ματς! Οι «μπλε» του Τόμας Τούχελ έχουν γνωρίσει την ήττα μόλις μια φορά στα τελευταία 26 ματς, σε κανονική διάρκεια. Σαφέστατα αυτή την επιτυχία την πιστώνεται ο Γερμανός προπονητής, ο οποίος παραμένει πιστός κι αφοσιωμένος στην Τσέλσι.

• 6 wins in a row

• 12 wins in our last 13 games

• 1 loss in our last 26 games (in 90 mins)



