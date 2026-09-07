Έχοντας αφήσει πίσω του το κάκιστο πέρασμα από την Τσέλσι, ο Λίαμ Ροσένιορ τα πάει περίφημα ως προπονητής της Παρί.

Είχε φτάσει στο Λονδίνο ως ο άνθρωπος που θα έβαζε την Τσέλσι στη νέα εποχή, μετά την εξαιρετική του πορεία στη Γαλλία με τον... ξάδερφο των Μπλε που ακούει στο όνομα Στρασβούργο. Και ενώ υπέγραψε συμβόλαιο 6,5 ετών (!) με τον αγγλικό σύλλογο, ο Λίαμ Ροσένιορ άντεξε μόλις 3,5 μήνες στο Στάμφορντ Μπριτζ, αποχωρώντας μετά από μόλις έντεκα νίκες σε 23 αγώνες.

Το καλοκαίρι, τον βρήκε να επιστρέφει στη Ligue 1, αυτή τη φορά για να καθίσει στον πάγκο της Παρί. Όχι της... καλής, αλλά της άσημης γειτόνισσας, που είχε επιστρέψει στα σαλόνια μόλις έναν χρόνο πριν. Fast forward μερικούς μήνες μετά, και οι Παριζιάνοι είναι δεύτεροι στη βαθμολογία με επτά βαθμούς, έχοντας πάρει ένα ασύλληπτο διπλό (3-2) ενάντια στη Μαρσέιγ με χατ τρικ του Σιναγιόκο!

Το φιάσκο της Τσέλσι μοιάζει με μία κακή παρένθεση για τον Βρετανό κόουτς, που τα πάει περίφημα στο πρωτάθλημα όπου έφτιαξε το όνομά του προπονητικά και αφήνει υποσχέσεις με τη μικρούλα Παρί - την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν είναι μόλις 14η με δύο βαθμούς και στο -7 από την κορυφή...