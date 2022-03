Θέση για τις φήμες περί αποχώρησης του για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως είναι χαρούμενος στην Τσέλσι.

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες στο Νησί περί αποχώρησης του Τόμας Τούχελ από την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι. Μάλιστα, το «Sky Sports» αποκάλυψε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέγγισε τον Γερμανό τεχνικό, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που επικρατεί στην Τσέλσι λόγω των κυρώσεων στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Ωστόσο οι «κόκκινοι διάβολοι» εισέπραξαν αρνητική απάντηση από τον Τούχελ, ο οποίος παραμένει πιστός στην Τσέλσι. Αλλωστε αυτό φρόντισε να ξεκαθαρίσει και στη συνέντευξη Τύπου, στην οποία τόνισε πως είναι χαρούμενος και αφοσιωμένος στους «μπλε».

«Αισθάνεστε ότι είμαι λιγότερο αφοσιωμένος στον σύλλογο; Απολύτως όχι. Μου αρέσει να είμαι εδώ και να δουλεύω για την Τσέλσι. Εχει όλα όσα χρειάζεται για να με κάνει ευτυχισμένο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός της Τσέλσι.

Thomas Tuchel on Manchester United job rumours: “Do you feel me less committed to the club in my situation? Absolutely not, I love to be here and work for Chelsea”. 🚨🔵 #CFC



“Chelsea has everything it needs to make me happy”, he added via @NizaarKinsella. #MUFC pic.twitter.com/HVoZ8EosQ7