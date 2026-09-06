Με τον Χρήστο Τζόλη να έχει ασίστ, η Άρσεναλ επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Τσέλσι και έκανε το 3/3 στην Premier League.

Το Λονδίνο είναι ερυθρόλευκο! Η Άρσεναλ επιβλήθηκε 2-1 με ανατροπή εντός έδρας της Τσέλσι και έκανε το 3/3 στην Premier League, με τον Χρήστο Τζόλη να καταγράφει την πρώτη του ασίστ στο πρωτάθλημα και τρίτη συνολικά από τότε που πήγε στο Έμιρεϊτς.

Το ματς ξεκίνησε ονειρικά για τους φιλοξενούμενους, καθώς στο δεύτερο μόλις λεπτό ο Ρότζερς άνοιξε το σκορ με μονοκόμματο σουτ από το ύψος της περιοχής. Οι Κανονιέρηδες έψαξαν άμεσα την ισοφάριση και τη βρήκαν με τον Καλαφιόρι στο 12', όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Ο Μαρτίνες σταμάτησε το διαγώνιο σουτ του Σάκα στο 18', με τον Ράγια να πράττει αναλόγως στις προσπάθειες των Πάλμερ (21') και Τζέιμς (23'), πριν ο Χάβερτς κάνει τελικά το 1-1 με εξαιρετική προσπάθεια και συρτό σουτ στο 25'. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι την ανάπαυλα, με την Τσέλσι να έχει δοκάρι με τον Νέτο στο 45+3'.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως το πρώτο αλλά αντίστροφα, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στην ανατροπή στο 50ό λεπτό, όταν ο Τζόλης βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Όντεγκααρντ και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά τα σουτ των Γκουστό (61') και Πάλμερ (63') δεν είχαν τύχη, με τον Ντίμπου να κρατά το 2-1 σταματώντας το πλασέ του Σάκα στο 69ο λεπτό. Ο Ράγια είπε μεγαλοπρεπέστατο όχι στον Εστεβάο στο 89', με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το τέλος,

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Άρσεναλ: Ράγια - Γουάιτ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (66' Ινκάπιε) - Ράις, Λιούις-Σκέλι (67' Θουμπιμέντι) – Σάκα (90' Μαντουέκε), Όντεγκααρντ (77' Μερίνο), Τζόλης – Χάβερτς (77' Γιόκερες)

Τσέλσι: Μαρτίνες - Φοφανά, Ατσεαμπόνγκ, Λακρουά – Νέτο (81' Εστεβάο), Τζέιμς, Λάβια (60' Γκουστό), Χάτο (60' Τσαβαρία) - Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο, Ρότζερς (87' Γουέλμπεκ)