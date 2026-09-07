Σύμφωνα με το Foot Mercato, η Τσέλσι ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, ωστόσο αποφάσισε να μην προχωρήσει.

Μετά από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό που μόνο εντυπωσιακή δεν τη λες, ο Ρενάτο Σάντσες έμεινε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Κάτι που παραλίγο να το βρει στην Αγγλία, καθώς σύμφωνα με το Foot Mercato, η Τσέλσι ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του!

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Μπλε ασχολήθηκαν με την περίπτωση του Πορτογάλου χαφ μετά την αποχώρηση του Έντσο Φερνάντες και το φιάσκο με τον Λαμίν Καμαρά, εντούτοις αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η μεταγραφή και ο Τσάμπι Αλόνσο να βασιστεί στους παίκτες που έχει στο ρόστερ του.

Πάντως ο Σάντσες ενδέχεται να μην μείνει καιρό χωρίς ομάδα, καθώς το ρεπορτάζ καταλήγει στο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κι άλλους συλλόγους του ευρωπαϊκού top-5, με τις επόμενες ημέρες να προβλέπονται αρκετά ενδιαφέρουσες αναφορικά με το μέλλον του άλλοτε ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Μονάχου, της Παρί, της Λιλ, της Ρόμα, της Μπενφίκα και φυσικά του Παναθηναϊκού.