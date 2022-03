Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς έρχεται τελικά αντιμέτωπος με κυρώσεις από την βρετανική Κυβέρνηση, η οποία μπλοκάρει παντελώς την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ρώσου! Προσωρινό stop στην προσπάθεια πώλησης της Τσέλσι...

Το μεγάλο αφεντικό της Τσέλσι προσπαθεί να πουλήσει το κλαμπ, όμως, αυτή η υπόθεση τώρα έρχεται να βρεθεί μπροστά σε πολύ μεγάλα εμπόδια...

Ο λόγος είναι πως η βρετανική Κυβέρνηση γνωστοποίησε πως το όνομα του Ρομάν Αμπράμοβιτς βρίσκεται όντως στη λίστα με τους Ρώσους ολιγάρχες που έρχονται αντιμέτωποι με κυρώσεις λόγω των εχθροπραξιών της χώρας τους στην Ουκρανία και την επεκτατική εισβολή...

Ο ιδιοκτήτης των «μπλε» του Λονδίνου τιμωρείται από την Κυβέρνηση με απαγόρευση συναλλαγών με ιδιώτες ή εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, του επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στη χώρα και απαγόρευση σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία ή χρήση αεροσκαφών ή πλοίων στο Νησί!

Όλο αυτό είναι λογικό να παρουσιάσει αντίκτυπο και στην προσπάθεια πώλησης της Τσέλσι, τη στιγμή που έχει εκφραστεί εντονότατο ενδιαφέρον από πολλές πλευρές επιχειρηματιών και δισεκατομμυριούχων για τον σύλλογο του Λονδίνου.

Το θέμα των συμβολαίων «παγώνει», μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν, πωλήσεις απαγορεύονται και ανανεώσεις συνεργασίας... μπαίνουν στο ψυγείο.

Σημειώνεται, επιπλέον πως ο σύλλογος δεν μπορεί να διαθέσει εισιτήρια για τις αναμετρήσεις του και στο γήπεδο θα βρίσκονται μονάχα οι κάτοχοι των καρτών διαρκείας. Επιπλέον, έκλεισε και η μπουτίκ αφού απαγορεύεται να τεθούν προς πώληση τα προϊόντα της ομάδας.

Οι μισθοί των παικτών και των υπαλλήλων του συλλόγου θα καταβάλλονται, όμως, μέχρι πότε; Είναι κάτι που ουδείς γνωρίζει τη δεδομένη χρονική στιγμή και κάτι που φυσικά θα προκαλέσει ανησυχία στο εσωτερικό του οργανισμού πολύ σύντομα...

🚨 BREAKING 🚨



Chelsea owner Roman Abramovich has been sanctioned by the UK government pic.twitter.com/AkqWF9cwNC