Μπρέντφορντ: Ζήτησε την αναβολή της αγωνιστικής λόγω της εκτόξευσης κρουσμάτων κορονοϊού στην Premier League

Ο πρόεδρος της Μπρέντφορντ, Τόμας Φρανκ, ζήτησε την αναβολή της 18ης αγωνιστικής, η οποία είναι προγραμματισμένη γι' αυτό το Σαββατοκύριακο, ελέω Covid-19.

Για τα καλά έχει χτυπήσει ο κορονοϊός τις περισσότερες ομάδες της Premier League. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται η Τότεναμ, η Λέστερ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Νόριτς.

Πρόσφατα μάλιστα, στις τάξεις των «κόκκινων διαβόλων» εντοπίστηκαν θετικά 19 μέλη του αγωνιστικού τμήματος (ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο).

Ο αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στη Μπρέντφορντ αναβλήθηκε, ενώ και το παιχνίδι με την Μπράιτον αυτό το Σάββατο (18/12) βρίσκεται στον «αέρα».

Ο πρόεδρος της Μπρέντφορντ, Τόμας Φρανκ, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, ζήτησε την αναβολή όλων των παιχνιδιών αυτής της αγωνιστικής αλλά κι εκείνων του Carabao Cup της επόμενης εβδομάδας. Το αίτημά του ήρθε μετά το γεγονός ότι τα κρούσματα στην ομάδα του έχουν φτάσει τα 13 στο σύνολο.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να αναβάλουμε όλα τα παιχνίδια της Premier League αυτό το Σαββατοκύριακο. Η αναβολή αυτού του γύρου και των αγώνων του Carabao Cup την επόμενη εβδομάδα, θα έδινε σε όλους τουλάχιστον μια εβδομάδα ή τέσσερις με πέντε ημέρες, για να "καθαρίσουν" όλοι από τα κρούσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως η στάση της Premier League, είναι ξεκάθαρη. Η διοργανώτρια αρχή, μετά την αναβολή του αγώνα της Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ, έχει τονίσει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για αναβολές.

Υπενθυμίζεται βέβαια ότι η αναμέτρηση της Μπέρνλι με την Γουότφορντ, αναβλήθηκε εκτάκτως και τελευταία στιγμή, λόγω των αρκετών κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στα μέλη των φιλοξενούμενων.

